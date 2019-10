Taranto, circuiscono donna in depressione e si fanno consegnare 75mila euro: 4 indagati

La polizia di Taranto sta indagando su un uomo e tre donne sospettati di truffa nei confronti di una donna in difficoltà psicologiche. La 'banda' di truffatori, originaria del basso Lazio, è riuscita con l'inganno a ottenere 75mila euro da una donna tarantina, affetta da una grave forma di depressione. Il 57enne, ideatore della truffa, ha contattato la vittima qualche mese fa su un sito di incontri, ha finto di essersi innamorato di lei e ha vantato conoscenze influenti per farle ottenere un lavoro.

Camuffando la voce aveva parlato spesso al telefono con la vittima, qualificandosi come avvocato o 'capo del Ministro', promettendo assunzioni a fronte di versamenti di denaro su carte postepay indirizzate alle donne. Si indaga anche per scoprire se l'uomo sia stato artefice di altre truffe ai danni di donne in difficoltà psicologica.