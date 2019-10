Taranto, estorce denaro e alcol a titolari di due locali: arrestato

La polizia di Taranto ha notificato un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Gaetano Santovito, attualmente detenuto per altra causa, perché considerato responsabile di estorsione aggravata e lesioni ai danni di due ristoratori tarantini, titolari di un pub e di un ristorante nel quartiere Borgo. Entrambi hanno raccontato alla polizia del comportamento violento del 38enne pregiudicato, che in più occasioni era entrato nei locali e aveva preteso con fare minaccioso l'elargizione di somme di denaro e alcol. A volte le richieste erano anche state esaudite per paura di ripercussioni.