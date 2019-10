Taranto, spacciava eroina e cocaina in un circolo: in cella un 50enne

I Carabinieri della stazione di Taranto Nord e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Taranto, hanno arrestato, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, un 50enne, pregiudicato del posto.

I militari, durante un mirato servizio nel quartiere Paolo VI, hanno eseguito una perquisizione locale all’interno di un circolo privato gestito dall’uomo, nel corso della quale, sono stati trovati 10 grammi di cocaina e 40 di eroina, già suddivisi in dosi termosaldate e pronte per essere spacciate, due bilancini di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma in contante di € 600,00, suddivisa in banconote di vario taglio, sottoposta a sequestro in quanto ritenuta provento dell’attività di spaccio. Il 50enne è stato rinchiuso in carcere