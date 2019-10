San Marzano, sigilli a discarica abusiva: anche carcasse di auto

Un terreno di circa 8.000 metri quadrati, in contrada “Mauricchio” del comune di San Marzano di San Giuseppe è stato sequestrato dai Carabinieri della locale stazione e dal personale della Stazione CC Forestale di Manduria. L’area era stata utilizzata come discarica di rifiuti speciali pericolosi e non, consistenti in parti di autovetture, pneumatici, fusti di olio esausto ed altro materiale di vario genere.

Nel corso degli accertamenti, è stata altresì rinvenuto lo scheletro di una Fiat Panda rubata il 20 settembre scorso. Un 28enne tarantino, proprietario dell'area, è stato denunciato a piede libero per deposito incontrollato di rifiuti speciali e ricettazione. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati all’individuazione di eventuale altro materiale di dubbia provenienza