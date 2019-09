Néo Kosmo, Giorgia Surina «tata androide» per un corto, riprese in Puglia

Ancora una volta la Puglia si conferma tra i luoghi più ricercati dal cinema: si svolgono infatti tra Taranto e Sava le riprese del cortometraggio di genere sci- fi dal titolo Néo Kosmo. Il film, scritto e diretto da Adelmo Togliani, ha per protagonista un’inedita Giorgia Surina (Love Bugs ᶾ, Il commissario Nardone, Non dirlo al mio capo) nel ruolo di Alésia, una tata androide frutto del progresso della tecnologia che, in maniera inaspettata e non programmata, manifesta all’interno della famiglia emozioni, sentimenti e capacità di discernimento propri dell’essere umano.

Il film, prodotto da Santa Ponsa Film e Accademia Togliani in collaborazione con CinemETIC, è realizzato con il contributo di Apulia Film Commission e di SMI Technologies and Consulting, società di consulenza e progettazione IT.



Futuro prossimo venturo. La gente ormai non comunica più, se non all'interno di una realtà virtuale chiamata Néo Kósmo. A questo mondo parallelo si può accedere solo collegandosi attraverso dei caschi per la realtà virtuale. In una famiglia borghese, padre, madre e due figli - un adolescente e una ventenne - è in atto un vero e proprio processo di dissociazione dalla

realtà. Genitori e figli non parlano più tra loro e passano intere giornate su Nuovo Mondo. Lavorano, studiano, si danno appuntamento. In casa regna il silenzio più assoluto. Alésia (Giorgia Surina), l'androide-tata di famiglia, è l’unica a prendere atto che il processo di deriva sociale è ormai irreversibile.

Le riprese di Néo Kosmo avranno inizio martedì 1° ottobre e proseguiranno per due giorni, sfruttando le location e i paesaggi del territorio pugliese.