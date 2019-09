Vela, Taranto rinuncia all'Ocean Race: «Non abbiamo avuto il prestito»

Il Comune di Taranto ha rinunciato alla possibilità di ospitare la tappa finale dell’evento «The Ocean race», il giro del mondo in barca a vela, che si tiene ogni tre anni, assegnato dall’organizzazione internazionale oggi alla città di Genova per il 2022. Lo rende noto il direttore generale del Comune Ciro Imperio, spiegando che «l'Istituto per il Credito Sportivo, ente cui il Comune si era affidato per il finanziamento della manifestazione sportiva internazionale, a tutt'oggi, non ha assunto determinazioni per la concessione del prestito necessario per finanziare i costi dell’importante investimento per la città».

«In definitiva - rileva il sindaco Rinaldo Melucci - Genova vince questa sfida sportiva ed organizzativa tutta italiana, non solo per motivi legati alla qualità della proposta, ma soprattutto per l’apporto importante ricevuto da soggetti privati, che inevitabilmente finiscono per semplificare un percorso burocratico altrimenti tortuoso. Il Comune di Taranto ha, invece, dovuto affrontare questa sfida ciclopica con le sue sole forze». «Resta perciò il rammarico, nonostante numerosi tentativi e nonostante l’enorme ricaduta attesa, di non aver trovato nei grandi operatori locali - conclude - analogo interesse e sostegno».