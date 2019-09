Taranto, Polstrada scopre officina abusiva a Lama: sanzioni e sequestri

La polizia stradale di Taranto ha scoperto e sequestrato un'autofficina e un'autocarrozzeria abusive nella zona di Lama. Gli agenti stavano eseguendo controlli periodici per reprimere l'abusivismo commerciale, e hanno scoperto le due attività. Sequestrati in tutto 4 veicoli, tutti senza copertura assicurativa, e i due titolari dell'attività sono stati sanzionati per circa 15mila euro. Sequestrate anche tutte le attrezzature meccaniche utilizzate.