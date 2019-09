Lite a coltellate in bar del Tarantino, un ferito: arrestato aggressore

In una lite all’interno di un bar ha ferito un conoscente con un’arma da taglio, probabilmente un coltello, colpendolo all’addome. E’ accaduto a San Marzano di San Giuseppe (Taranto) sotto gli occhi di molti avventori. L’uomo ferito, un 40enne trasportato all’ospedale di Manduria, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

L’aggressore, Giampaolo Margherita, 45 anni, pregiudicato del posto, è stato arrestato dai Carabinieri e posto ai domiciliari su disposizione del pm di turno. Dopo l’aggressione è fuggito, ma i militari lo hanno rintracciato nella sua abitazione e arrestato per lesioni personali aggravate e porto abusivo di arma bianca. Sono in corso le ricerche per individuare il luogo in cui si è disfatto dell’arma. (