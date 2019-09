Mittal, fine prima fase di demolizione AFo3 Riaperte scuole ai Tamburi

È terminata, come da programma, la prima fase della demolizione di AFO3 e sono cominciati i lavori per la costruzione dell’impianto di trattamento delle acque reflue che sarà al servizio del ciclo di lavorazione degli altiforni 1, 2 e 4 dello stabilimento ArcelorMittal di Taranto. Lo rende noto l’azienda, precisando che «ognuno dei tre altiforni possiede già un impianto di trattamento acque dotato di filtri a sabbia.

Questa nuova struttura composta da vasche e decantatori - e costruita secondo quanto previsto dalle prescrizioni AIA, in adeguamento alle Best Available Techniques (BAT) e alle disposizioni di legge in vigore da luglio - garantirà un ulteriore processo di depurazione delle acque prima che queste vengano convogliate negli appositi scarichi. La portata massima è pari a 360 metricubi/h e l’istallazione occuperà una superficie di 350 metri quadrati. La fine dei lavori è prevista per il mese di giugno del prossimo anno».

La prima fase di demolizione di AFO3 ha riguardato la parte alta dell’impianto (rampa di accesso al piano di colata, depurazione gas, vasca loppa, sacche a polvere) ed è stata effettuata in 4 mesi, da aprile ad agosto scorsi. La restante parte, conclude l’azienda, verrà smantellata, come previsto nel Piano ambientale, entro l’aprile del 2022.

E’ ripresa questa mattina l'attività didattica nei plessi scolastici Vico e Deledda del rione Tamburi di Taranto, riaperti proprio alla vigilia dell’anno scolastico dopo la revoca dell’ordinanza di chiusura, firmata dal sindaco Rinaldo Melucci il 2 marzo scorso (interessati circa 700 alunni, trasferiti temporaneamente in altre scuole) a causa della loro vicinanza alle collinette ecologiche dell’ex Ilva (ora ArcelorMittal) sequestrate per problemi di inquinamento. Oggi il primo cittadino e l’assessore all’Istruzione Deborah Cinquepalmi hanno visitato i due plessi, portando il loro saluto alla popolazione scolastica.

«I genitori - ha detto Melucci parlando con i giornalisti - sono stanchi e provati, questo quartiere è sempre in trincea ma credo che il clima sia abbastanza tranquillo grazie a un dirigente scolastico preparato che ha messo a puntino tutto per il regolare avvio delle lezioni. Siamo qui in maniera discreta per testimoniare la nostra vicinanza e per rassicurare le famiglie, i docenti e tutti quelli che lavorano in questi plessi: l’area è completamente in sicurezza. Il futuro di questo quartiere è una cosa più complessa, non il primo giorno di scuola. Siamo qui per non farli sentire soli ma senza interferire nella loro attività». Alcuni genitori degli alunni hanno manifestato il proprio malcontento non ritenendo sufficienti gli interventi adottati. Le bonifiche sono state eseguite utilizzando tecniche naturali con fibre di cocco. I lavori nell’area delle collinette sono stati progettati e assegnati dall’Ilva in Amministrazione straordinaria e autorizzati dalla Procura.