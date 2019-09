Taranto, beccati con 25 dosi di cocaina: in manette un 18enne e 2 minori

TARANTO - Gli agenti della Squadra Mobile di Taranto hanno arrestato tre giovani, un diciottenne e due minorenni, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti da alcuni giorni avevano notato uno strano movimento di giovani tossicodipendenti tra piazza Messapia e via Nettuno, individuando i tre a loro già noti perché autori di numerosi furti ed attività di spaccio.

Così gli agenti hanno perquisito un appartamento in via Temende, individuato come probabile base degli spacciatori e sequestrato 25 dosi di cocaina già pronte per lo spaccio ed un panetto di hashish di circa 100 grammi, oltre a tutto il necessario per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. Il maggiorenne è stato rinchiuso in carcere mentre i due minori sono stati affidati ai genitori.