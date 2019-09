Taranto, riaperte le scuole del Tamburi a ridosso dell'ex Ilva

TARANTO - Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ha firmato la revoca delle ordinanze di chiusura dei plessi scolastici «Vico» e «Deledda» del rione Tamburi, interdetti ad ogni attività dal 2 marzo scorso (interessati circa 700 alunni, trasferiti temporaneamente in altre scuole) a causa della loro vicinanza alle collinette ecologiche dell’ex Ilva (ora Arcelor Mittal) sequestrate per problemi di inquinamento.

Il primo cittadino, è detto in una nota di Palazzo di città, ha «preso atto delle comunicazioni di fine lavori eseguiti presso le collinette ecologiche da Ilva in AS e delle conseguenti valutazioni scientifiche di Arpa Puglia e Asl Taranto. L’attività didattica per il nuovo anno scolastico avrà inizio regolare, secondo il calendario regionale». I lavori nell’area delle collinette sono stati progettati e assegnati dall’Ilva in Amministrazione straordinaria e autorizzati dalla Procura. Le bonifiche sono state eseguite utilizzando tecniche naturali con fibre di cocco.