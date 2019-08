ArcelorMittal: «Se scegliamo nuovi fornitori, dipendenti tutelati»

«In caso di scelta di nuovi fornitori, i dipendenti del vecchio fornitore passeranno al nuovo con lo stesso ccnl». E’ quanto emerge da una nota di Arcelor Mittal che, spiega, «ha intrapreso negli ultimi mesi una revisione delle proprie esigenze contrattuali» riguardo al sito di Taranto. «La revisione si è concentrata sui contratti scaduti e sono stati rinnovati alcuni contratti con i fornitori». Si legge in una nota. «Se il contratto con l’azienda esistente non è stato rinnovato l’Azienda ha, nella maggior parte dei casi, incontrato i rappresentanti e condiviso le ragioni della decisione. In ogni caso, cerchiamo di far sì che questa revisione abbia un impatto minimo sui singoli individui».

«Nel caso in cui sia stato nominato un nuovo fornitore, il trasferimento dei dipendenti dal vecchio al nuovo avverrà in relazione al rispettivo CCLN. Ad esempio, i dipendenti dei multiservizi» (più del 70% dei dipendenti che lavorano per i fornitori di ArcelorMittal Taranto nel settore delle pulizie industriali e domestiche) saranno trasferiti automaticamente».

«Come approccio generale in tutti i nostri siti - prosegue la nota - cerchiamo di avere l’ambizione di collaborare con un gruppo di fornitori con i quali possiamo lavorare insieme in uno spirito di massima trasparenza e collaborazione: stiamo cercando di fare lo stesso in Italia e a Taranto. ArcelorMittal, leader mondiale nel settore siderurgico, è infatti impegnata a utilizzare le aziende locali come fornitori, nell’ambito di una strategia volta a costruire una solida rete di aziende in grado di supportarla nelle sue attività».

«La procedura di gara - prosegue la nota - tiene conto della politica di approvvigionamento responsabile del Gruppo ArcelorMittal, che identifica i fornitori esterni in linea con le regole e i valori del Gruppo. Cominciamo sempre con Salute & Sicurezza e Ambiente. Questo è un principio chiave del Gruppo e viene sistematicamente preso in considerazione, così come altri fattori quali il prezzo e la qualità dei prodotti e dei servizi offerti. Il nostro obiettivo è quello di mettere in concorrenza i fornitori attraverso gare d’appalto trasparenti, in cui l'appalto assegnato ad una determinata azienda viene deciso non solo in base ai costi, ma anche in base ad altri criteri, come la competitività, la qualità e l’efficienza del servizio offerto».

Ogni fornitore qualificato per ArcelorMittal Italia «è anche idoneo come potenziale fornitore per tutti gli altri siti europei, il che significa avere la possibilità di accedere alla rete europea del Gruppo e di competere per altri contratti». Conclude Arcelor Mittal.