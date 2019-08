Taranto, ecco gli impianti per i Giochi del Mediterraneo

Ventitré discipline sportive, sei giochi di squadra, una «non olimpica» e due «addizionali». È questo quello che offrirà la ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo in programma a Taranto (e in altri altri centri) dal 13 al 22 giugno 2026.

Le discipline olimpiche proposte: atletica; badminton; pugilato; ciclismo; scherma; ginnastica; sollevamento pesi; karate; judo; lotta - nuoto; taekwondo; tennis; tennistavolo; tiro a segno; tiro a volo; tiro con l’arco; vela; canottaggio; canoa; triathlon; sport equestri; break dance. Tra le discipline non olimpiche c’è solo il gioco delle bocce, mentre gli sport di squadra presenti ai Giochi saranno: pallacanestro; pallacanestro 3X3; pallamano; pallanuoto; calcio e pallavolo. E, infine, tra le discipline cosiddette addizionali ci sono il pattinaggio e l’orienteering.

Ma dove si svolgeranno queste manifestazioni sportive? Dove si disputeranno le gare e in quali strutture si terranno gli allenamenti degli atleti? Sono 21 gli impianti sportivi esistenti. Ecco, riportato di seguito, l’elenco completo: Campo scuola al rione Salinella di Taranto (atletica leggera e tiro con l’arco); stadio «Iacovone» di Taranto (calcio); PalaMazzola di Taranto (pallacanestro, pallavolo); PalaFiom di Taranto (judo, karate, lotta); Pattinodromo di Taranto (pattinaggio); Circolo Tennis Taranto (tennis); Mar Piccolo Taranto (triathlon); Playground Taranto (pallacanestro 3x3); Palazzetto dello sport di Torricella (pallacanestro); Impianto di Tiro a volo Torricella (Tiro a volo); Palazzetto dello sport di Sava (scherma); Palazzetto dello sport di San Giorgio Jonico (sollevamento pesi); Horse club Terra ionica di San Giorgio Jonico (sport equestri); Palasport Giovanni Paolo II di Massafra (Pallacanestro, pallavolo); PalaWojtyla di Martina Franca (ginnastica); Palasport «Campitelli» di Grottaglie (pallavolo); Palasport «Alessandro Marinelli» di Grottaglie (pugilato); Palazzetto dello sport di Ginosa (tennistavolo, badminton); Valle d’Itria a Crispiano e Martina Franca (orienteering); Palazzetto dello sport di Castellaneta (pallavolo); Palasport San Giuseppe da Copertino in provincia di Lecce (bocce, break dance); Impianto Principe di Piemonte a Lecce (tiro a segno); Stadio comunale «Ettore Giardiniero» di Lecce (calcio); Valle d’Itria (ciclismo); PalaPentassuglia di Brindisi (pallacanestro, taekwondo); Sradio «Giovanni Paolo II» di Francavilla Fontana in provincia di Brindisi (calcio); Palazzetto dello sport di Fasano in provincia di Brindisi (pallamano); stadio comunale di Monopoli in provincia di Bari (calcio).

Ecco, riportati di seguito, gli impianti esistenti che verranno utilizzati per lo svolgimento di discipline paralimpiche (anche qui tra parentesi il nome dello sport praticato nella struttura): Campo scuola al rione Salinella di Taranto (atletica, tiro con l’arco); Stadio del nuoto di Taranto (nuoto paralimpico); Palazzetto dello sport di Sava (scherma paralimpica); Palasport «Giovanni Paolo II« di Massafra (pallacanestro in carrozzina); Valle d’Itria (ciclismo paralimpico); PalaPentassuglia di Brindisi (pallacanestro in carrozzina).

Ecco, invece, di seguito, gli impianti in cui i circa 4mila atleti che disputeranno i Giochi potranno allenarsi: Campo comunale di Talsano (calcio); complesso sportivo «Magna Grecia« di Taranto (tennis, pallacanestro 3X3); Mar Piccolo Taranto (triathlon); PalaMandrillo di Pulsano (karate, judo, lotta); Valentino Village Castellaneta Marina in provincia di Taranto (tennis); Palazzetto dello sport di Mottola (badminton); Palazzetto dello sport di Crispiano (pallavolo, pallacanestro); Palazzetto dello sport «Maraglino» di Leporano in provincia di Taranto (pallamano, break dance); Pista di atletica di Statte (atletica); Palazzetto dello sport di Faggiano in provincia di Taranto (pallavolo); Palazzetto dello sport di Manduria in provincia di Taranto (pallavolo).

Si prevede, infine, di realizzare anche degli impianti sportivi nuovi. Sono pochi, a dire il vero, proprio perché Comune di Taranto, Regione Puglia, Coni e Asset hanno (giustamente) preferito puntare sulla riqualificazione dei siti esistenti e non tanto su strutture da costruire ex novo. Che, com’è successo in altre parti d’Italia, avrebbero non solo fatto lievitare i costi, ma avrebbero poi corso il rischio di trasformarsi (finiti i Giochi del Mediterraneo) in delle cattedrali nel deserto.

Ed allora, le novità a livello impiantistico dovrebbero essere costituite da: impianto natatorio a Taranto (nuoto, pallanuoto); centro nautico di Taranto (vela, canoa, canottaggio); impianto di quartiere n. 1 complesso «Magna Grecia» di Taranto (pallacanestro 3x3)); Impianto di quartiere n. 2 complesso Salinella di Taranto (ginnastica) e dall’impianto di quartiere n. 3 Paolo VI a Taranto (allenamento).