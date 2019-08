L’Atleta di Taranto «apre» i Giochi del Mediterraneo 2026

TARANTO - Il premio Atleta di Taranto potrebbe fare, quest’anno, da apripista ad una grande festa dello sport. La manifestazione, ideata da Roberto De Lorenzo insieme a sua moglie Mimma, si svolgerà infatti giovedì 22 agosto, a partire dalle ore 21 nel Castello Aragonese, a due giorni di distanza dalla probabile proclamazione di Taranto come sede dei Giochi del Mediterraneo.

In attesa della decisione dell’Assemblea generale del Cijm, la città si prepara per il decimo anno consecutivo a premiare le sue eccellenze sportive che si sono distinte in campo nazionale ed internazionale. «È un’iniziativa nata dall’esigenza di valorizzare anche gli sport minori – spiega l’organizzatore - e dare lustro ai ragazzi del nostro territorio che con impegno, dedizione e tanti sacrifici portano a casa pregevoli risultati».

È il caso ad esempio della giovanissima Benedetta Pilato che, a soli 14 anni, ha vinto la medaglia d’argento ai Mondiali di nuoto. Anche lei quest’anno riceverà il meritato premio come anche Silvia Semeraro e Sara Soldano per la categoria Karate, Luigi Merico (box), Fabio Fanuli e Gianmarco Conte (Basket). Tra gli over 25, Roberta Di Gregorio (basket) e Mauro De Filippis (tiro al volo).

Saranno premiati anche due team: la squadra femminile di basket A.D. Maiora e la pugilistica Quero.

Nel corso della serata verranno consegnati numerosi altri riconoscimenti ai dirigenti Roberto Conversano (basket), Antonio Borsci (calcio) e Nicola Causi (presidente federazione pugilistica Taranto-Basilicata); ai direttori di gara Roberta Chyurlia (judo) e Angelo Lenoci (basket). Un premio anche alle società sportive (Circolo Tennis, Diavoli Rossi, Arashi Volley e Atletic Taranti futstal), agli allenatori Fabio Palagiano (basket), Tony Marzella (calcio a 5 femminile) e Antonio Di Serio (Karate).

Ed ancora, riconoscimenti al gruppo sportivo della Polizia locale. Un premio “Eventi sportivi” verrà consegnato poi per il campionato italiano basket U16, per il trofeo Scirea e il trofeo del Mare.

Per la categoria “ex atleti” saranno premiati il pallavolista Luigi Mastrangelo e il calciatore Gilberto D’Ignazio. Merito sportivo anche al tennista Vincenzo Sferra e all’ex calciatore Alfredo Napoleoni. Ed ancora, un premio ai militari Valentina Caldarola (canoista) e Daniele Chiarelli (atletica). Tra gli atleti emergenti, Martina Cacciapaglia (calcio), Elisabetta Ortino (voga) e Lorenzo Damico (Kick boxing). Per gli “sport speciali”, premio anche a Fulvio Occhinegro, campione di scacchi.

Infine, per gli sport paralimpici, il canoista Daniele Nasole, il nuotatore Marco Daniello.

Alla serata, condotta da Matteo Schinaia, Enrico Losito e Fabiola De Lorenzo, saranno presenti alcuni ospiti del mondo sportivo tra cui Franco Selvaggi (campione del mondo calcio 82), Francesco Ghirelli (presidente calcio lega pro), Antonio Magrì (presidente virtus Francavilla calcio), Elio Sannicandro (consigliere nazionale Coni), Angelo Giliberto (presidente regionale Coni), Massimo Giove (presidente Taranto calcio).