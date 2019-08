Pulsano, minacce a sorella e ex cognato per l'assistenza ai genitori: arrestato

I carabinieri di Pulsano (Ta) hanno arrestato in flagrante un 50enne del luogo, con precedenti, che da qualche tempo perseguitava la sorella e l'ex marito per motivi di natura economica legati all'assistenza dei genitori anziani. I carabinieri sono intervenuti dopo che l'uomo ha aggredito l'ex cognato: la sorella ha raccontato ai militari che l'arrestato non accettava che fosse lei a occuparsi esclusivamente dei genitori, e aveva cominciato a molestarla con insulti e minacce. L'uomo si trova ai domiciliari.