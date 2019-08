Taranto, bimba cade in strada e si ferisce in testa: soccorsa dalla polizia

Gli agenti della Squadra Volante della Questura di Taranto sono intervenuti per soccorrere e trasportare in ospedale una bambina di cinque anni che ha riportato una grave ferita alla testa in seguito ad una caduta per strada. È accaduto in via Mediterraneo, dove l’equipaggio è stato attirato dalle grida di una donna che era in preda a una forte crisi di panico mentre cercava di fermare il sangue premendo con un tampone di fortuna sulla ferita riportata dalla bambina. Ai poliziotti intervenuti per prestare soccorso, la donna ha spiegato che la bimba era caduta probabilmente per una distrazione. Considerata l’ora di punta e le difficoltà che l'ambulanza avrebbe potuto avere nel prestare con celerità i soccorsi, uno dei due operatori si è messo alla guida del veicolo della donna, seguendo l’auto di servizio con i segnali di emergenza accesi. La bimba è stata così accompagnata in tempi rapidi al Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata ed è stata presa in cura dai sanitari. Dopo le medicazioni la piccola ha voluto scattarsi una foto con i poliziotti, che ha definito suoi «angeli».