Taranto, ecco i costi dei Giochi del Mediterraneo

Ecco quanto costano i Giochi del Mediterraneo 2026 (lo slittamento di un anno è praticamente sicuro). In attesa che, il prossimo 24 agosto, l’Assemblea generale del comitato internazionale per i Giochi del Mediterraneo accende il semaforo verde per Taranto (unica candidata), si possono già stilare alcune ipotesi. Per il resto, tutto tace. Certo, all’appello mancano ancora elementi. Saranno dettagli, certo, ma mancano ugualmente. Nonostante le rassicurazioni targate M5S, il Consiglio dei ministri non si è ancora espresso formalmente sulla lettera di accompagnamento del Governo che sostiene la corsa del capoluogo ionico.

Il tutto avverrà, probabilmente, nei primi giorni di agosto. È altamente possibile che, in questi giorni, il Governo (attraverso magari il ministero del Sud) chieda alla Regione e al Comune di Taranto di specificare ulteriormente gli impegni finanziari a loro carico per organizzare i Giochi.

Di certo, ora a sette anni dall’organizzazione della manifestazione è ancora prematuro specificare di quante risorse potrebbe avere a disposizione il Comune piuttosto che la Regione. È davvero prematuro, quindi. Ma intanto si può affermare che i costi stimati da Regione Puglia, Asset, Comune dsi Taranto ammontano a 250 milioni di euro. Di questi, 100 li verserebbe il Governo con fondi ministeriali e con il Credito sportivo. Gli ulteriori 150 , invece, i dovrebbero garantire gli enti locali. Si tratta, riepilogamdo, della Regione e di altri 20 comuni, tra cui quello di Taranto. E, inoltre, di questi 150 almeno 80 pptrebbe investirli la Regione. Gli altri 70 li metterebbero a disposizione i 20 comuni. È possibile, ad esempio, che l’Amministrazione comunale versi 10 - 15 milioni di euro (da spalmare in sette anni) lasciando poi che gli altri 19 comuni coinvolti nell’organizzazione si occupino di assicurare gli altri 55 - 60.

Intanto, dal dossier già presentato si legge che «la candidatura di Taranto nasce da una voglia di rinascita e riscatto di una terra meravigliosa che è stata per troppo tempo penalizzata da scelte industriali che ne hanno offuscato la bellezza e le potenzialità in termini attrattivi, turistici, sportivi e di marketing territoriale».

Si disputeranno 23 discipline olimpiche, 2 non olimpiche. 7 saranno gli sport di squadra, altrettante le discipline paralimpiche. Il programma parte dal 13 al 22 giugno e coinvolgerà le città di Taranto, Torricella, Sava, San Giorgio Jonico, Massafra, Martina Franca, Grottaglie, Ginosa, Crispiano, Castellaneta, Lecce, Brindisi, Francavilla Fontana, Fasano, Monopoli e la Valle d’Itria per il ciclismo.

Per quel che riguarda gli impianti di nuova realizzazione nella sola città di Taranto sono previste le costruzioni di un nuovo impianto natatorio, un centro nautico, la riqualificazione totale del complesso Magna Grecia, e altri due impianti di quartiere, alla Salinella e a Paolo VI. Lo stadio del nuoto avrà una capienza di 2.300 spettatori e sarà dotato di tutti gli standard olimpici, primo ed unico della Regione Puglia. Ci sarà una vasca scoperta olimpica (50x21) con tribuna coperta da 1.000 posti e una vasca coperta (35x25) con tribuna da 500 posti.

Il centro nautico avrà una capienza di 1.000 spettatori, struttura unica nel suo genere nel sud Italia e nuovo punto di riferimento per gli sport del mare a livello internazionale. Saranno costruiti pontili, attrezzature nautiche e di campo gara. Saranno anche di nuova costruzione gli impianti di allenamento al quartiere Salinella per il basket, la ristrutturazione del campo sportivo di Talsano. Per gli impianti da ristrutturare, l’elenco comprende: «il campo scuola al quartiere Salinella, lo stadio Iacovone, il Palamazzola, il Palafiom, il pattinodromo della Salinella e il circolo Tennis.