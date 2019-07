Taranto, picchia la compagna per avere soldi per la droga: arrestato

Da anni perseguitava la compagna con vessazioni, minacce, violenze psicologiche e aggressioni fisiche, spesso commesse alla presenza dei due figli minori, e dopo l’ultima lite ha picchiato la donna dopo essersi visto negare una somma di denaro per l’acquisto di una dose di droga: per questo gli agenti della Questura di Taranto hanno arrestato un pregiudicato tarantino di 37 anni accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. I poliziotti sono intervenuti in un appartamento di via Crispi, nel rione Borgo, in seguito a una richiesta di aiuto della vittima. Il 37enne si trovava ancora nel bagno dell’abitazione, dove aveva appena consumato la sostanza stupefacente. La donna ha raccontato il suo calvario, riferendo di essere vittima ormai da anni di atteggiamenti persecutori che non aveva denunciato prima per paura di ulteriori ritorsioni e temendo per l’incolumità dei figli.