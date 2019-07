Taranto, ruba borsa al Pronto Soccorso insieme al fidanzato: denunciati

La polizia di Taranto ha denunciato due fidanzati, una 26enne e un 33enne per furto. Infatti le indagini sono scattate dopo alcuni episodi all'interno del triage del Pronto Soccorso dell'ospedale SS.Annunziata. Gli agenti hanno visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza dopo la denuncia di una donna a cui era stata sottratta la borsa. E le telecamere hanno mostrato distintamente una ragazza che entrava nella zona, sottraeva la borsa e andava via insieme a un ragazzo. Dopo una perquisizione, in cui sono stati trovati gli indumenti e la borsa rubata, i due sono stati denunciati per furto in concorso.