Avetrana, filma l'ex compagno che prepara la droga e lo fa arrestare

Aveva iniziato a confezionare con il materiale occorrente le dosi di cocaina nell’abitazione di Avetrana (Taranto) della sua ex compagna, dalla quale, con una scusa era riuscito ad ottenere il permesso ad entrare in casa, ma quando la donna si è accorta di quanto stava accadendo, si è ribellata e ha iniziato a filmarlo con il telefonino. L’uomo, accortosi dell’accaduto, ha percosso la malcapitata sottraendole il telefonino e dandosi alla fuga ma è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri. Si tratta di un 46enne di Erchie (Brindisi), accusato di rapina e spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre a rinvenire nell’auto del fuggitivo il materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi di droga, i militari hanno recuperato il telefonino della donna che documentava la fase del confezionamento della sostanza.