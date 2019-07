Dalla Calabria a Ginosa, colto sul fatto mentre ruba in casa: arrestato ladro in trasferta

I carabinieri di Ginosa Marina (Ta) hanno arrestato un pregiudicato di Castrovillari (Cs), Vincenzo Dorato, 34 anni, dopo averlo colto in flagrante mentre rubava in un'abitazione. I militari, allertati da una telefonata, hanno sorpreso il ladro mentre rovistava nelle stanze della casa. Ha cercato di scappare gettando in un cespuglio un telefonino e un coltellino, ma è stato bloccato e arrestato. Si trova ai domiciliari. I militari stanno visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza per accertare il suo coinvolgimento in altri furti nella zona.