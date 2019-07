Taranto, «Ordinanza di chiusura dell'ex Ilva? Melucci non risponde»

TARANTO - «Disse che aveva pronta l’ordinanza di chiusura degli impianti dell’area a caldo del Siderurgico. Che l’aveva riposta in un cassetto e che in costanza di rischi concreti l’avrebbe utilizzata a tutela della popolazione. Ci chiese collaborazione e fornimmo ampia documentazione sanitaria e il parere di avvocati, medici, pediatri, biologi e ingegneri. Ora si nasconde dietro il suo immobilismo e non risponde alle associazioni. Il confronto è alla base di tutto». Luca Contrario e Leonardo La Porta, due dei portavoce di Giustizia per Taranto, chiamano in causa il sindaco Rinaldo Melucci, invocando un confronto con «l’associazionismo locale, e quindi con i cittadini, che non c’è». Taranto sta vivendo «una fase - ha sottolineato Contrario - molto delicata. Negli ultimi anni abbiamo registrato un oggettivo isolamento. È accaduto con il governo di centrodestra e la ministra Prestigiacomo, con il governo di centrosinistra, l’ex premier Renzi e l’ex ministro Calenda e ora con il governo gialloverde e il ministro Di Maio. In questa fase di isolamento politico sarebbe fondamentale avere un sindaco in grado di rappresentare le vertenze della città, in grado di mettersi in condizioni di ascolto e di confronto anche con le associazioni che combattono in prima linea per i diritti negati, come il diritto alla salute, a un ambiente sano, il diritto alla bellezza, alla felicità, all’istruzione».

Il sindaco «non può essere - ha aggiunto l’attivista - solo un notaio che svolge il suo lavoro dietro la scrivania, ma deve fare politica con la gente e tra la gente, confrontarsi con la cittadinanza attiva. Invece è chiuso nelle nelle sue stanze mentre in campagna elettorale parlava di palazzo di vetro e di porte aperte alle associazioni».

L’avvocato La Porta ha illustrato i dettagli della “call to action” che portò alla elaborazione di un documento che «spiegava perchè sussistono i presupposti per un’ordinanza di chiusura urgente e contingibile basandosi sul principio della precauzione. Ci sono tutti gli elementi. È stato un lavoro impegnativo che avrebbe meritato una risposta. Noi non ci guadagniamo, lo facciamo per la città». I due attivisti hanno poi reso noto di aver chiesto al Comune (ormai dall’1 aprile scorso) la possibilità di effettuare, a spese dell’associazione e su sollecitazione di alcuni cittadini, campionamenti all’interno della villa Peripato per verificare l’eventuale presenza di inquinanti. «Il Comune ci ha risposto - ha osservato La Porta - che la domanda era carente di elementi di valutazione e, anche se sconcertati, abbiamo chiesto più volte (l’ultima il 20 giugno) di capire di quali elementi hanno bisogno. Non ci rispondono. Ed è un’offesa insopportabile».