Lizzano, vende per strada 70kg cozze invase da parassiti: denunciato

La polizia del Tarantino ha controllato diversi esercizi commerciali del litorale. A Lizzano gli agenti hanno sequestrato 70kg di cozze messe in vendita su un veicolo, il cui proprietario è stato denunciato. Inoltre un medico dell'Asl di Taranto intervenuto sul posto ha riconosciuto che i frutti di mare erano privi di tracciabilità e invasi da parassiti.

Un lido balneare a San Pietro in Bevagna, inoltre, è stato sanzionato con una multa di 3mila euro per carenze igienico-sanitarie e per la mancanza di autorizzazioni necessarie, e a un venditore ambulante è stata comminata una sanzione di 150 euro per illegittima occupazione di suolo pubblico. Inoltre due persone sono state denunciate per porto di oggetti atti a offendere (cacciavite e un manganello in legno) e una terza per detenzione abusiva di munizionamento, in quanto aveva 82 cartucce per pistola.