Caporalato, cc arrestano tre persone a Palagiano

I carabinieri hanno arrestato a Palagiano (Ta) un 45enne del posto, un 45enne maliano e un 30enne ivoriano per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il primo, infatti, era il datore di lavoro, e gli altri ricoprivano il ruolo di caporali mentre impiegavano numerosi lavoratori nel campi di raccolta di angurie a Palagiano, violando sistematicamente le norme in materia contrattuale, di salute e sicurezza sul lavoro. Le indagini hanno fatto emergere le condizioni di sfruttamento a cui i lavoratori erano sottoposti, con retribuzioni nettamente inferiori ai livelli contrattuali previsti. Il mezzo utilizzato per il trasporto dei braccianti è stato sequestrato, e al datore di lavoro sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 85.000 euro, ammende per oltre 35.000 euro, nonché la sospensione dell’attività imprenditoriale.