Taranto, all’appello mancano ottanta medici

TARANTO - Sanità sempre più in affanno per la carenza di medici. Così, dopo la protesta dei giorni scorsi per la chiusura delle Pediatrie di Castellaneta e Martina, replica il direttore sanitario dell’Asl Ta, Gregorio Colacicco. «Rispetto alla carenza di medici pediatri e alla necessità di assicurare prioritariamente i punti nascita, ma tenuto conto anche del tasso di utilizzo molto basso delle pediatrie, abbiamo ritenuto al momento di sospendere, non chiudere, l’attività di ricovero dei due ospedali di primo livello, Martina e Castellaneta».

Sarà una misura estendibile anche ad altri reparti?

«Fondamentalmente riguarda solo la Pediatria dei due ospedali. In caso di necessità, dovremo rafforzare la pediatria del SS. Annunziata lasciando attivi i punti nascita di Martina, che si attesta intorno ai 700 nati all’anno, e Castellaneta, 480 nati lo scorso anno con un trend ora in salita. C’è da dire che nel versante occidentale c’è un atteggiamento rispetto alla centralità di Taranto piuttosto centripeto nel senso che un certo numero di mamme preferiscono recarsi in Basilicata o anche ad Acquaviva. Allo stato non abbiamo trasferito alcun pediatra ed anche a Manduria ci sono tre pediatri che supportano il pronto soccorso o le unità operative che ne hanno bisogno, ad esempio ora il punto nascita di Castellaneta. Abbiamo solo fatto una mobilità d’urgenza di un mese, già revocata. Inoltre, per la nostra grave carenza, abbiamo sospeso il comando a due pediatri della Neonatologia di Taranto richiesti dallo Sten di Bari. Abbiamo chiesto una mano agli infettivologi che ci fanno, ad esempio, dei turni notturni. Per la pediatria si è davvero in sofferenza in tutta Italia. Proprio oggi (ieri, ndr) ci è pervenuta una richiesta persino dalla Valle d’Aosta di disponibilità di almeno un pediatra. Stiamo, inoltre, preparando un avviso pubblico per reclutare medici pensionati volontari ed abbiamo chiesto la disponibilità dei pediatri di libera scelta per fare dei notturni».

Criticità anche per altri servizi?

«Per il 118 abbiamo approntato il piano annuale di spostamento di postazioni verso le aree rivierasche. Misure che, in considerazione della carenza di medici, stanno creando fibrillazioni. Insedieremo dalla prossima settimana un tavolo permanente per affrontare i vari problemi. Anche per le guardie mediche turistiche, ad esempio, stiamo facendo una capillare informazione per fare comprendere che non si tratta di un avamposto di pronto soccorso, ma solo di un riferimento per i turisti che hanno bisogno di prescrizione di farmaci per patologie croniche.

Nelle sale operatorie, invece?

«Abbiamo sospeso l’attività di elezione e quella programmata per tenere disponibile le sale operatorie e, quindi, il personale per le situazioni di emergenza-urgenza. Inoltre, per la prima volta abbiamo invitato anche i privati accreditati con cui abbiamo contratti di convenzione a non chiudere le attività nel periodo a cavallo di luglio ed agosto in quanto spesso ci arrivava comunicazione della chiusura per igienizzazione degli ambienti. Ma per la grave carenza sul territorio e la carenza di posti letto nella nostra provincia penalizzata fino a quando non avremo il nuovo ospedale San Cataldo.

Qualche mese fa, l’emergenza più forte aveva riguardato, invece, Ortopedia…

«La situazione si è alquanto equilibrata ora dopo il trasferimento per mobilità volontaria di due ortopedici da Castellaneta al SS. Annunziata. Inoltre, da Manduria e Martina aiutano a fare qualche seduta aggiuntiva. Anche negli accordi sottoscritti quest’anno con i privati abbiamo chiesto, nell’ottica della committenza e della produzione, delle prestazioni che ci mettono in difficoltà, ad esempio le fratture di femore che vanno risolte nelle 48 ore o per altri tipi di interventi chirurgici differibili in tempi brevi».

Avete anche una emergenza infermieristica? «No, al momento no. Abbiamo preso dalla graduatoria di Bari e fatto un avviso pubblico dalla cui graduatoria stiamo attingendo per le assunzioni a tempo determinato».

In giro si teme però che, ancora una volta, scelte fatte temporaneamente in periodo estivo diventino soluzioni definitive…

«La nostra volontà è che rimangano provvisorie. Queste misure ci sono state chieste dal nuovo direttore del dipartimento delle politiche per la Salute, Vito Montanaro. C’è, è vero, la questione di Castellaneta dove, qualcuno dice per un refuso, il nuovo piano di riordino aveva omesso il mantenimento dei posti letto di pediatria. In realtà gli ospedali di primo livello hanno mantenuto tali unità. I sindaci chiedono ora formalmente i mantenimento di quei posti letto. Possiamo, però, prevedere tutte le unità operative, ma c’è sempre da fare i conti con le gravissime carenze di personale».

Intanto, avete inviato una lettera ai medici tarantini specializzandi o operativi altrove di tornare a Taranto…

Noi speriamo che il percorso formativo si possa realizzare all’interno dei reparti ospedalieri anche di Asl territoriali. Inoltre, stiamo già coinvolgendo per darci una mano nella gestione dei pronto soccorso anche i neolaureati, pur senza specializzazione ma affiancati per fare l’osservazione breve o seguendo dei percorsi formativi.

State attuando il decreto Calabria?

«Tutti gli avvisi sono già aperti agli specializzandi dell’ultimo anno. Occorre, però, fare delle graduatorie a parte e poi, una volta specializzati, assumerli».

Riassumendo, quanti medici mancano rispetto alla pianta organica?

«In linea di massima, ci mancano una ventina di anestesisti, una quindicina di ortopedici, minimo 15 pediatri, una decina di radiologi, una decina di cardiologi. A questo si aggiungano i medici in servizio ma con alcune limitazioni dal servizio e coloro che hanno diritto ad usufruire dei permessi della 104. Si tenga anche conto che dobbiamo attivare ancora alcuni servizi diventati “lea” (livelli essenziali di assistenza) come la partoanelgesia».