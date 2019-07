Daino ucciso a Manduria: in 6 rischiano rinvio a giudizio

Chiesto il processo per i sei imputati per la barbara esecuzione di un daino, che, nell’autunno del 2017, girovagava nei pressi del quartiere «Cittu Cittu», lungo la via per il santuario di San Cosimo. Alla scena aveva assistito l’ambientalista Francesco Di Lauro, il quale, dopo aver annotato il numero della targa del furgone con il quale era stato poi portato via l’animale, non ha esitato sporgere denuncia alla Polizia. Il daino faceva parte di un allevamento di un’azienda di Torricella. L’ambientalista si era appartato con l’intenzione di seguirlo e catturarlo, ma, prima di lui, sono arrivati alcuni individui, uno dei quali armato di fucile. Durante la perquisizione, la Polizia ha trovato una grande quantità di carne in casa di uno del gruppo. Costui dapprima ha tentato di spacciarla per carne di maiale ma all’arrivo dei veterinari della Asl, ha dovuto ammettere che si trattava della carne del daino. Ora il pubblico ministero Mariano Buccoliero ha chiesto il rinvio a giudizio. Il gup deciderà nell’udienza fissata per l’8 novembre.