Taranto, picchia la madre che non vuole dargli soldi: 17enne in comunità

La polizia di Taranto ha mandato in comunità un 17enne del luogo per maltrattamenti in famiglia e tentata estorsione. Il ragazzo replicava i comportamenti minacciosi e intimidatori del padre, già recluso nel carcere di Taranto, dei confronti della madre. La donna ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine dopo anni di vessazioni: spesso il figlio tentava di estorcerle denaro, coinvolgendo nella sua furia aggressiva anche il fratello minore. La vittima aveva scelto talvolta di non tornare nemmeno a casa, e di fermarsi a dormire dai suoceri. Il 17enne il giorno della festa della mamma ha dato in escandescenze colpendo a pugni e calci la porta d'ingresso e picchiando la donna, che rifiutava di dargli dei soldi.