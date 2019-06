Castellaneta M., fanno saltare bancomat: presi due baresi

Due baresi sono stati arrestati dai Carabinieri a Castellaneta marina dopo aver assaltato uno sportello bancomat. Verso le 3, una forte esplosione ha fatto saltare in aria la cassaforte, provocando anche notevoli danni alla struttura della Banca. I banditi, che hanno utilizzato la tecnica della marmotta, mediante l’inserimento di esplosivo nello sportello ATM, sono riusciti a farlo esplodere: tuttavia sono riusciti a portar via solo 3mila dei 28mila euro contenuti per il tempestivo intervento dei militari.

Sono stati disposti controlli nella zona e sulla statale 100, in territorio di Mottola, dopo un breve inseguimento, hanno bloccato una Citroen C3 con a bordo un 42enne ed un 27enne, che sottoposti a perquisizione sono stati sorpresi con due ricevitori ritenuti idonei ad intercettare le comunicazioni delle forze di polizia, e due telefoni cellulari di vecchia generazione.

I due sono stati ritenuti responsabili del colpo e quindi rinchiusi in carcere: sono accusati di furto aggravato in concorso con l’uso di esplosivo. Sono in corso ulteriori accertamenti al fine di identificare i restanti complici.