Nel mare di Taranto si concluderà la più grande gara velica del mondo

TARANTO - Taranto ospiterà, per due edizioni (c’è l’opzione anche per la terza) due tappe di The Ocean Race. Si tratta della più grande regata velica del mondo. L’annuncio è stato dato ieri mattina in Consiglio comunale dal primo cittadino, Rinaldo Melucci. Il capoluogo ionico, in particolare, dovrebbe essere interessato dalle edizioni 2021-2022 e 2025-2026, ma ci sono buone possibilità che sia presente anche alla manifestazione a quella del 2029-2030. Si tratta di una manifestazione che si articola lungo un circuito di nove mesi e a cui partecipano i migliori equipaggi mondiali. Il capoluogo ionico, secondo quanto riferito dal sindaco, avrebbe superato la candidatura di altre città europee.

È stato, però, necessario approvare una maxi variazione al bilancio pluriennale 2019-2021 di 12 milioni di euro (4 all’anno) a cui si aggiungeranno negli esercizi finanziari ulteriori 8,8 milioni per un totale di 20,8. È questa la somma indicata al Comune di Taranto dalla società organizzatrice dell’evento sportivo «The Ocean Race 1973 Slu». Che ha così specificato la spesa complessiva prevista. La somma verrà coperta accendendo un mutuo con l’istituto di Credito sportivo, anche se potrebbe nel corso degli anni ridursi considerato che «ci saranno alcun partnership private (ovvero sponsor, ndr)», come ha assicurato in aula lo stesso sindaco. La variazione di bilancio ha incassato il via libera del collegio dei Revisori visto che il Municipio è al di sotto del livello annuale previsto dalla legge della spesa per interessi. Il provvedimento è stato approvato all’unanimità.

Tornando alla più grande regata velice del mondo, The Ocean Race («Tor», è il suo acronimo), Melucci ha sottolineato come «si tratta di un grande circo di migliaia di atleti, tecnici, tifosi, giornalisti. Paragonabile per giro di affari, diffusione planetaria del brand e ritorno di immagine e finanziario soltanto alla Formula 1 o alla Coppa America». Inoltre è prevista una ricca programmazione di eventi, addestramenti e test nautici che vengono organizzati tra una edizione e la successiva. «Eventi - aggiunge il capo dell’Amministrazione comunale - dal forte connotato di responsabilità sociale e di attenzione alle tematiche ambientali, climatiche e della salvaguardia della vita negli oceani». Melucci non ha dubbi: «Il cuore del progetto è inserire Taranto in un contesto mondiale di assoluto prestigio, far parlare in giro per il mondo e per tanti anni di Taranto positivamente. In definitiva, cancellare l’epoca buia dell’inquinamento, della crisi, delle divisioni innanzi al mondo esterno, del disfattismo».

È ancora il sindaco a far sapere ad assessori e consiglieri comunali che l’organizzazione internazionale ha confermato all’Amministrazione, con una lettera di impegni formali dello scorso 31 maggio, «che la candidatura di Taranto avrebbe superato realtà europee ben più attrezzate, grazie al nostro desiderio di rinascita a partire dal mare. Taranto - assicura Rinaldo Melucci - è stata prescelta addirittura come traguardo mondiale per due edizioni triennali, a partire dal 2021-22, con un’opzione sulla terza. Sarebbe la prima volta di un approdo in Italia».

Nella relazione letta in Consiglio prima della variazione di bilancio, si precisa che nei nove mesi di ciascuna competizione si stima che due miliardi di telespettatori vedranno e sentiranno parlare di Taranto sulle più importanti piattaforme media e social.

Concludendo la sua relazione, il sindaco lancia un appello anche alla minoranza affinché condivida il percorso tracciato e il suo messaggio passa. L’esito del voto finale (unanimità dei presenti), si comprende subito dopo aver ascoltato i primi interventi dai banchi dell’opposizione. Tra questi, ad esempio, Marco Nilo (Lista Baldassari) dà il suo via libera e sottolinea «ancora una volta l’atteggiamento responsabile della minoranza». Ma non solo. Tra gli altri, Massimo Battista (Misto) non può non dare il suo sostegno «a quelle politiche di diversificazione economica della nostra città» mentre Vincenzo Fornaro (Taranto respira) e Floriana de Gennaro (La Scelta) apprezzano i progetti che superino «il peso e il ruolo della grande industria». Tra i banchi della maggioranza, scontata adesione alla linea tracciata da Melucci, con particolare sottolineatura positiva per «il ritorno alla nostra tradizione marinara», come ha ribadito Gina Lupo (Puglia popolare).

Sempre nella seduta di ieri e sempre all’unanimità, la massima assise cittadina ha approvato la proposta di rinvio del pagamento della prima rata della tassa sui rifiuti. Che, così come anticipato dalla Gazzetta nelle edizioni di lunedì scorso e di ieri, passa così dal 17 giugno al 16 luglio 2019. Restano invariate le altre tre scadenze: 5 settembre; 16 ottobre e 16 dicembre 2019. Il motivo? Solo qualche settimana fa, è stata perfezionata l’aggiudicazione ad una società (per 148mila euro) per la fornitura di un nuovo software. E, quindi, serve tempo per il trasferimento dei dati delle Entrate comunali.