Taranto, il 10 giugno incontro sindacati - ArcelorMittal

Sindacati e vertici di Arcelor Mittal si vedranno lunedì prossimo per fare il punto a poco meno di un anno dall’accordo che ha permesso al colosso siderurgico di acquisire Ilva. Ad anticiparlo, a margine del consiglio regionale della Uilm che si è svolto a Genova, il segretario Rocco Palombella. «Lunedì avremo un incontro con i vertici di Arcelor Mittal - spiega - e sarà importante perché a distanza di mesi dall’accordo non vediamo novità dal punto di vista degli investimenti. Registriamo, invece, una riduzione della produzione in Italia, circa un milione di tonnellate in meno, che si ripercuote in termini di ore di lavoro. L’incontro sarà occasione per chiedere al gruppo industriale di rispettare l'accordo siglato a settembre per il rilancio della siderurgia in Italia. I posti di lavoro devono essere garantiti ma, purtroppo, registriamo l’aumento della cassa integrazione. Con quell'accordo pensavamo che si sarebbe invertita la tendenza e chiediamo impegni perché vogliamo la piena occupabilità», conclude Palombella.