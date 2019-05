A Maruggio sindaco già eletto, o forse no

MARUGGIO - Gli scrutini delle elezioni amministrative inizieranno solo oggi pomeriggio ma c’è già un candidato che può dirsi praticamente sicuro della vittoria. È Alfredo Longo, sindaco uscente di Maruggio, nel Tarantino, che ieri ha vinto il suo personalissimo «ballottaggio» con il quorum dei votanti, non avendo alcun avversario politico e dovendo, dunque, misurarsi, così come previsto dalla legge, esclusivamente con la percentuale dei votanti: per continuare a indossare la fascia tricolore, avrebbe dovuto portare alle urne il 50% più uno degli aventi diritto, ovvero 2.408 votanti. La legge stabilisce, inoltre, che al termine dello scrutinio non devono essere state contabilizzate un numero di schede bianche o nulle superiore al 50% del totale. Condizione, quest’ultima, decisamente improbabile.

Nel conteggio progressivo iniziato sin dall’apertura delle cinque sezioni, l’andamento è stato, sin dalle prime battute, confortante, con il superamento del quorum alle 19 quando aveva già votato il 55,97% degli aventi diritto.

Alfredo Longo, pertanto, virtualmente eletto, anche se, per ottenere l’ufficialità, si deve attendere l’ultimazione dello scrutinio e il conteggio delle schede bianche e nulle che non devono superare il 50%.

Lagonegro, niente quorum Una sola lista e niente quorum dei votanti (fermo al 38,7%) a Lagonegro, nel Potentino. Qui resta il commissario, nominato dopo lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale per la mancata approvazione del bilancio.