Taranto, ecco chi sono i nuovi assessori del Melucci-ter

Parte la Giunta Melucci-ter. Ieri mattina il sindaco ha varato il nuovo esecutivo dopo l’azzeramento deciso lo scorso 6 maggio.

«Dopo una necessaria fase di confronto con le forze politiche di maggioranza e ferme restando le consuete valutazioni di carattere fiduciario che la norma prevede, il sindaco Rinaldo Melucci - si legge in una nota di Palazzo di Città - ha dato mandato al suo ufficio di gabinetto di predisporre i decreti di nomina degli assessori e delle relative deleghe».

Ai servizi sociali, in quota ai consiglieri Brisci-Casula, arriva da Pulsano, dov’era - ma ora si è dimessa - consigliere comunale di opposizione dopo essersi candidata al sindaco per il centrodestra un anno fa ed aver parte parte di giunte della stessa coalizione per diverso tempo - Gabriella Ficocelli, delegata ai servizi sociali e integrazione. La preside del «Maria Pia» Rita Frunzio - in quota ai consiglieri Lupo e Stellato - ottiene pubblica istruzione e pari opportunità. Affari generali e associazionismo - delega deboluccia viste le premesse della vigilia - per Deborah Cinquepalmi, già candidata non eletta del Pd alle ultime comunali e cugina di Walter Musillo, leader del gruppo Indipendente, in passato socio e amico di Melucci. Passa allo sviluppo economico e alla polizia Locale Gianni Cataldino (gruppo Bitetti), mentre resta alla cultura e allo sport Fabiano Marti (quota Melucci). Viene promosso vicesindaco, aggiungendo le società partecipate alle già detenute risorse umane Paolo Castronovi (socialisti) mentre l’urbanistica e la mobilità vengono affidate all’architetto Augusto Ressa, ex direttore della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici. Melucci ha deciso di trattenere per sé le deleghe ai lavori pubblici, ambiente, affari legali e programmazione finanziaria.

Rispetto a una iniziale ipotesi, Melucci ha conferito all’avvocata Francesca Viggiano la delega al Patrimonio e alle Politiche Abitative, «scelta condivisa - si legge in una nota del Comune - con il Segretario Provinciale del Partito Democratico. Come annunciato, in questa seconda fase ho aperto alla politica - spiega il sindaco Melucci - e ho accolto i suggerimenti giunti dai gruppi della maggioranza». Lunedì potrebbe svolgersi una riunione del gruppo consiliare Pd con il sindaco, riunione che potrebbe risultare decisiva.

«Ogni nomina è fiduciaria», ricorda il sindaco, che invita al al «lavoro di squadra» pensando soprattutto ai risultati «per la città». A Paolo Castronovi (fra i tre confermati, con la delega a Partecipate e Risorse umane, nel rimpasto al via ieri con sette assessori) va «la delega di Vicesindaco, perché credo - sottolinea il sindaco - abbia le caratteristiche e il temperamento giusto che occorrono per ricoprire questa carica in questo momento». Melucci ringrazia poi gli uscenti - «tutti brillanti professionisti» - «per aver contribuito a quella che è stata la parte sicuramente più dura e impegnativa di questa consiliatura: hanno dato quella sferzata che Taranto attendeva da lustri».

FDI SU RIMPASTO: PESSIMO SPETTACOLO - «Il rimpasto della Giunta comunale a Taranto è figlio di una mera tattica. Un’operazione volta a calibrare varie anime politiche nella speranza del Sindaco Melucci di ottenere un sostegno da forze eterogenee». Lo afferma la deputata Ylenja Lucaselli (Fdi), commentando in una nota il rimpasto di metà mandato voluto dal sindaco Rinaldo Melucci (Pd), al via ieri, proseguito oggi con una nomina condivisa dal Pd e un ultimo assessore annunciato in seguito. «Una squadra - prosegue Lucaselli - non si compone con il bilancino, magari ricorrendo ai proverbiali riciclati, ma coinvolgendo eccellenze in una condivisione di obiettivi e valori fondanti. A Taranto assistiamo ad un brutto spettacolo, pessimo esempio per la città è per l’intero Mezzogiorno».

Il sindaco «ringrazia tutti gli amministratori uscenti per il positivo servizio volto a favore della città ed ha augurato un buon lavoro alla nuova Giunta Comunale». Ma al di là dei ringraziamenti di rito, spicca la mancata riconferma degli assessori Pd Massimiliano Motolese e Francesca Viggiano, gli unici due peraltro superstiti della prima Giunta Melucci. A quanto pare, per Motolese non sembrano esserci possibilità di recupero mentre uno spiraglio ci sarebbe per la Viggiano che potrebbe tornare al patrimonio, delega della quale si occupava nella prima Giunta Melucci, ma solo se si verificheranno le condizioni politiche. Che farà il Pd? Si sentirà rappresentato dalla Cinquepalmi? Lunedì potrebbe svolgersi una riunione del gruppo consiliare Pd con il sindaco, riunione che potrebbe risultare decisiva.