Taranto, ferì uomo davanti a circolo, arrestato 27enne

La polizia di Taranto ha rinviato a giudizio Francesco Morris Rizzo, pregiudicato di 27 anni ritenuto responsabile del ferimento di un uomo di 38, avvenuto nel maggio dello scorso anno. Intorno alle 21 di quella sera, la volante intervenne in via Lago Maggiore dove era stata segnalata una persona per terra, ferita con colpi di arma da fuoco. Fu trovata una Renaul Clio, di traverso sulla strada davanti a un autobus di linea, con tracce di sangue, e l'uomo - la vittima - era stato ferito poco prima nei pressi di un circolo ricreativo. Le indagini hanno permesso di individuare Rizzo come responsabile.