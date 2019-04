Taranto, mezzo kg di cocaina nel garage, arrestato 22enne

Un 22enne tarantino è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che la polizia ha trovato in casa mezzo chilo di cocaina, nascosta nel garage. Verso le 17 di ieri, il giovane è stato intercettato nel centro della città a bordo di una Fiat 500, è stato seguito, e gli agenti hanno recuperato in flagrante una scatola nascosta sotto alcuni indumenti, contenente cinque involucri di cocaina ancora in pietra, insieme a due bilancini di precisione e a 2670 euro in contanti. L'uomo si trova in carcere.