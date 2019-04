Dl crescita, Di Maio: «Si va verso l'eliminazione della non punibilità vertici ex Ilva»

Nel decreto crescita ci sarà l'eliminazione della non punibilità penale per i vertici dell’Ilva? «Il nostro obiettivo è inserirla e nel testo varato dall’ultimo Consiglio dei ministri c'è il titolo su questo tema: stiamo scrivendo la norma». Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio. Quanto ai tempi di pubblicazione del decreto, Di Maio risponde: «Si stanno definendo gli ultimi dettagli, non m'impicco ai tempi ma è un decreto, è urgente».