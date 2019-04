Taranto, sequestrati 2mln di euro di beni a pregiudicato

La Guardia di finanza di Taranto ha eseguito un decreto di sequestro anticipato finalizzato alla confisca di beni mobili, immobili e disponibilità finanziarie per complessivi 2 milioni di euro nei confronti di un pregiudicato 43enne di Taranto. Questi è già stato condannato a sei anni di reclusione per associazione mafiosa finalizzata alle estorsioni nei confronti di operatori ittici del capoluogo ionico. Il provvedimento è stato emesso dalla II Sezione Penale del Tribunale di Lecce.



Le indagini hanno consentito di accertare che il pregiudicato, negli anni, è entrato in possesso di una molteplicità di beni, in parte intestati fittiziamente alla moglie ed al figlio, creando una cospicua evidente sproporzione tra i redditi dichiarati e le sue effettive disponibilità economico-patrimoniali. Tra i beni sottoposti a sequestro, due villette, un’auto di grossa cilindrata e quote di partecipazione in società di Taranto e Brindisi.