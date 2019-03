In viaggio verso Firenze con 3 kg di droga: arrestati cognati tarantini

TARANTO - Un 51enne e sua cognata di 44 anni, residenti a Martina Franca (Taranto), sono stati arrestati per detenzione di droga dai carabinieri a Firenze, nella zona di Novoli. I due viaggiavano su una Volkswagen Polo dove erano nascosti 3 chili di cocaina, divisi in tre involucri sistemati nello spazio della ruota di scorta. Gli investigatori sapevano che nella zona stava per essere effettuata una cospicua consegna di droga. Con loro avevano anche 2.500 euro in contanti, sequestrati. Altri 6.100 euro sono stati trovati nell’abitazione dell’uomo in Puglia dove sono stati scoperti un bilancino di precisione e uno jammer, l’apparecchio per disturbare le frequenze. Ora i due sono nel carcere di Sollicciano (Firenze).