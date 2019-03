Ricostruzione mammella con il lipofilling: interventi riusciti

Primi interventi di Lipofilling, soluzione innovativa che trova la sua massima espressione nell’ambito della ricostruzione mammaria dopo l’asportazione di tutta o parte della stessa e susseguente radioterapia, all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. La metodica, che prevede il trapianto di grasso autologo, è stata utilizzata in 5 pazienti affette da esiti di mastectomia in trattamento ricostruttivo con espansore mammario ed in una paziente con esiti cicatriziali post-chirurgici dell’avambraccio sinistro. Nell’ambito della Struttura Complessa di Chirurgia generale è presente la sezione di Chirurgia Plastica Ricostruttiva, in cui operano il dottor Michele Ferrante e la dottoressa Roberta D’Andria. «Tale istituzione - spiega l’Asl - è nata dall’esigenza di offrire valide soluzioni ricostruttive nell’ambito della chirurgia demolitiva dei tumori della mammella, dei tumori cutanei, e nella guarigione di lesioni cutanee difficili. In un anno sono stati eseguiti, in collaborazione con la Chirurgia Senologica, 37 interventi di ricostruzione della mammella per tumore senza alcuna complicanza».