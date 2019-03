Usura, confiscati beni per 2,2 mln a pregiudicato di Lizzano

Militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di finanza di Taranto hanno eseguito un provvedimento di confisca di un complesso aziendale, 2 fabbricati (uno commerciale ed uno ad uso abitazione), quote societarie, conti correnti ed automezzi, per un valore complessivo di 2 milioni e 242 mila euro, riconducibili a Giuseppe Berdicchia, 46enne di Lizzano, tratto in arresto nel giugno del 2010, insieme ad altre 12 persone, nell’ambito di una inchiesta per usura, riciclaggio e reimpiego di capitali di provenienza illecita.

Oltre alla confisca, è stata disposta dal Tribunale di Lecce nei confronti dell’uomo la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l’obbligo di soggiorno nel comune di residenza, per la durata di 3 anni. I predetti furono già sottoposti a sequestro nell’agosto del 2016 dall’Autorità Giudiziaria, ai sensi del Codice Antimafia. A seguito di indagini patrimoniali a carico dell’indagato e di alcuni suoi familiari emerse una netta sproporzione tra i beni a loro riconducibili ed i redditi dichiarati.

Secondo i finanzieri, coordinati dal sostituto procuratore Giovanna Cannarile, i proventi dell’attività usuraria venivano reinvestiti in quote societarie del bar-sala scommesse «Reby play's room», con locali a Lizzano e Fragagnano, che Berdicchia avrebbe fittiziamente intestato a terza persona, in maniera tale da ostacolare l’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali nei suoi confronti.