Scontro a Crispiano: muore maestra di 46 anni. Altro incidente a Manduria: muore 78enne

Una donna di 46 anni, Paola Caputo, insegnante di scuola dell’infanzia, è morta in un incidente stradale avvenuto in via Foggia, alle porte di Crispiano (Taranto). La vittima viaggiava a bordo di una Matiz che si è scontrata con una Porsche il conducente è rimasto ferito. Sul posto vigili del fuoco, 118 e carabinieri. La donna insegnava in una scuola di Martina Franca. Lascia il marito e due figli di 20 e 17 anni.

Altro incidente stradale mortale sulla provinciale che da Manduria (Taranto) porta a San Pancrazio Salentino (Lecce). Un uomo di 78 anni ha perso il controllo della sua Peugeot 106 che è andata a schiantarci contro un albero di ulivo. Ad accorgersi dell’incidente sono stati alcuni automobilisti di passaggio, che hanno subito dato l'allarme. Sono risultati però vani i tentativi di rianimazione dell’anziano dal parte del 118. Sul posto anche vigili urbani, polizia e vigili del fuoco di Manduria.