Massafra, picchia la madre per 8 anni, arrestato 26enne

I Carabinieri di Massafra (Ta) hanno condotto in carcere un 26enne del posto, responsabile di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e lesioni personali.

Le indagini, avviate dopo la denuncia della mamma convivente lo scorso dicembre, hanno consentito di accertare che il giovane, dal 2011, l’aveva in più occasioni maltrattata, con botte e minacce. Inoltre l’avrebbe chiusa in un bagno in seguito a un litigio.