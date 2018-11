Rubano 720kg di olive a Palagiano, arrestati 4 stranieri

I Carabinieri della Stazione di Palagiano (TA) hanno arrestato, in flagranza del reato, un 43enne, un 39enne, un 38enne ed un 37enne, tutti stranieri, residenti a Mottola (TA), per furto aggravato. I quattro sono stati sorpresi mentre rubavano olive da un terreno in contrada Lamaderchia. Vista la pattuglia, hanno cercato di fuggire a piedi lasciando sul posto alcuni attrezzi, tra mazze, rastrelli e reti, ma sono stati arrestati e ora sono ai domiciliari. I carabinieri, poco distante dal terreno hanno trovato un furgone già carico con 20 casse di olive, per un totale di circa 720 kg (avrebbero fruttato sul mercato più di 7mila euro).