Ruba scivolo da parco giochi, denunciato 36enne a Taranto

Un uomo di 36 anni tarantino, pregiudicato, è stato individuato ieri sera dalla polizia intorno alle 20.30 mentre tentava di rubare uno scivolo per bambini in una villetta comunale, in via Falanto, angolo via Madonna delle Grazie. Il ladro è stato catturato grazie alla telefonata di un cittadino, che ha segnalato l'accaduto, ed è stato trovato con ancora lo scivolo in mano, che voleva rivendere come ferro vecchio. L'uomo è stato denunciato e lo scivolo restituito.