Droga, 2 denunce a Brindisi e un arresto a Leporano dopo perquisizioni in casa

Due diverse operazioni, a Brindisi e nel Tarantino, hanno consentito di denunciare una persona e di arrestarne un'altra, che ora si trova ai domiciliari. Nella notte la polizia di Brindisi ha notato uno scooter con a bordo due giovani: gli agenti hanno segnalato al conducente, un 19enne, di accostare, ma lui anziché fermarsi è fuggito, per sostare in uno spazio ristretto tra due vetture. Questo atteggiamento ha insospettito i poliziotti, che hanno visto il ragazzo lanciare sotto le auto due bustine, che sono poi state recuperate.

Una delle bustine conteneva 2,3 grammi di cocaina in 10 involucri di cellophane, l'altra 6 grammi di hashish. Dopo una perquisizione in casa dei due ragazzi, nella casa del 19enne la polizia ha trovato un panetto di 30 grammi di hashish nascosto in camera da letto. I due sono stati denunciati, in concorso tra loro, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

A Leporano (Ta), i carabinieri invece hanno arrestato un 28enne incensurato: da tempo erano convinti che il giovane avesse messo in piedi un'attività di spaccio e lo stavano tenendo sotto controllo. Hanno perciò effettuato una perquisizione in casa sua, aiutati dalle unità cinofile, e hanno trovato nella camera da letto e in un ripostiglio, 210 grammi di marijuana e il materiale per il confezionamento delle dosi, che sul mercato avrebbero fruttato oltre 2mila euro. Il 28enne è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e si trova ai domiciliari.