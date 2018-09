Ilva, Di Maio: «Troveremo una soluzione migliore»

TARANTO - «Siamo ad una settimana decisiva. Domani ci sarà il tavolo e insieme troveremo una soluzione migliore per un’Ilva più pulita e con più occupati». Lo ha detto a Napoli il vice premier e ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio. «É chiaro - ha aggiunto - che da questo esito dipenderà la procedura di annullamento in autotutela perché, oltre al fatto che quella gara sia illegittima, ed è assodato, ci deve essere un interesse pubblico concreto e attuale per annullarla».

Secondo quanto ha detto Di Maio «da questa concertazione verranno fuori delle occasioni di discussione sia sul piano ambientale che occupazionale che potranno migliorare le condizioni dello stabilimento. E’ una corsa contro il tempo, perché il 15 scade tutto». «Mi è stato chiesto di risolvere in tre mesi quello che per sei anni non avevano fatto quelli di prima» ha aggiunto spiegando di essere 'fiducioso che arriveremo a una soluzione positiva per i cittadini di Taranto e per chi lavora nello stabilimento».