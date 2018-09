Parchi minerali, lavori in corso

Giacomo Rizzo

«I lavori proseguono e siamo al passo con i tempi previsti». È quanto ha riferito un rappresentante della Cimolai (azienda italiana specializzata nella progettazione, costruzione e posa in opera di strutture metalliche), responsabile per la sicurezza, ai segretari provinciali di Fim, Fiom, Uilm e Usb, che ieri mattina hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere per i lavori di realizzazione della copertura dei parchi primari (minerali e fossili) dello stabilimento Ilva di Taranto. «Il sopralluogo - spiega Biagio Prisciano della Fim Cisl - è durato circa un'ora e mezza. Il referente della Cimolai ci ha illustrato i lavori, precisando che sono state montate le prime 4 torri, visibili anche dall'esterno dello stabilimento, e alla base si stanno realizzando le arcate che poi saranno innalzate per l'assemblaggio tramite cestelli che funzionano da veri e propri ascensori».

Per l'Ilva erano presenti i responsabili delle relazioni industriali Donatello Rossi e Francesco Latrofa e Cosimo Dormio (responsabile Sicurezza), per gli altri sindacati Antonio Talò della Uilm, Giuseppe Romano e Francesco Brigati della Fiom e Francesco Rizzo dell’Usb.

Il cantiere è stato avviato l'1 febbraio scorso dall'azienda friulana, che si è aggiudicata l'appalto. L'investimento, pari a circa 300 milioni di euro, viene anticipato dall'azienda in amministrazione straordinaria, che poi verrà rimborsata dall'acquirente Am InvestCo Italy. «Nel cantiere - ha aggiunto Prisciano - c'è in pratica una struttura in gabbia. In un secondo momento saranno montati i binari per le traslazioni, paletto per paletto. Sono 318 i paletti profondi circa 38 metri. Il primo parco che sarà coperto è quello alle spalle del capannone nella zona del rione Tamburi e consentirà di evitare la dispersione di polveri che colpiscono i lavoratori e i cittadini del quartiere. Ci dicono che sono al passo con i tempi e comunque finalmente si inizia a toccare con mano l'opera». Nel parere consegnato al vice premier Di Maio, il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, secondo quanto emerso nei giorni scorsi, ha chiesto una serie di garanzie che andrebbero inserite affinché i parchi minerali vengano realizzati nel più breve tempo possibile.

La copertura delle aree del parco minerale è prevista in 24 mesi a partire dall'avvio del cantiere (quindi febbraio 2020) e la copertura delle aree del parco fossile in 24 mesi a partire da giugno 2018, con la rimozione del materiale polverulento dalle aree non utilizzate. In merito alla questione della messa in sicurezza della falda, sollecitata dai sindacati, «ci è stato detto - osserva Prisciano - che si sono mossi seguendo le comunicazioni del ministero dell'Ambiente e dell'Arpa e le direttive per la falda profonda e superficiale».

Nel cantiere sono al lavoro 100-120 operai, ma a regime dovrebbero essere impiegate 200 unità. Ogni struttura, una volta completata, avrà una lunghezza di 700 metri e una larghezza pari a 254 metri (quindi una luce complessiva di 508 metri). Le costruzioni che copriranno il parco minerale e il parco fossile saranno composte rispettivamente, da 53 e 56 arcate. Ognuna di esse avrà un’altezza esterna di 77 metri e interna di 67 metri per consentire il movimento delle macchine bivalenti che sono alte 40-45 metri e vengono utilizzate per prelevare le materie prime stoccate all’interno dei parchi e destinate al ciclo produttivo. La superficie dei parchi è pari a quella di 28 campi da calcio (estensione di circa il doppio della città vecchia di Taranto), con un’altezza assimilabile a quella di un palazzo di 25 piani.