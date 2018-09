«Ogni cautela viene adottata per rendere le cozze sicure»

«Le problematiche complesse che riguardano la situazione del settore della mitilicoltura vengano affrontate con la dovuta serietà e tramite un’azione sinergica alla quale nessuno può e vuole sottrarsi». Così il vicesindaco Valentina Tilgher ha sintetizzato i temi della conferenza stampa sullo stato della mitilicoltura di Taranto che si è svolta ieri a Palazzo Pantaleo nell’ambito dei festeggiamenti per la Stella Maris, nel corso della quale sono stati presentati i dati dei controlli del primo semestre 2018.

Al tavolo il dottor Michele Conversano, direttore Del Dipartimento di Prevenzione dell’Asl di Taranto (per illustrare le procedure di analisi sui mitili e sulle acque e risultati dell’attività di controllo svolte dai Carabinieri dei Nas); Arpa Puglia (per presentare le analisi di monitoraggio delle acque); il comandante Claudio Secondo Durante Capitaneria di Porto (che ha illustrato le attività di sorveglianza nella produzione dei mitili); l’Ing. Raffaele Velardo della Commissione Bonifica Taranto (ha parlato degli interventi di bonifica realizzati e pianificati); il dottor Cosimo Bisignano di LegaCoop Agrolimentare Confcommercio Taranto; ed Emilio Palumbo, presidente del Consorzio Mytilus Tarenti.

«In occasione dei festeggiamenti di Stella Maris, festività molto cara - ha spiegato Tilgher - alla tradizione tarantina, le istituzioni coinvolte nel controllo della filiera produttiva ittica e dei mitili hanno voluto presentarsi unite alla cittadinanza nell’illustrare, senza mistificazioni, la situazione risultante dai controlli effettuati». La riconversione economica «della città - ha aggiunto il vice sindaco - passa attraverso il confronto e l’impegno continuo di tutti. Richiede sforzi congiunti e perseveranza, non esistono facili scorciatoie o soluzioni magiche e radicali che restituiscano alla città l’integrità ecologica e ne sviluppino magicamente il potenziale produttivo ed attrattivo ma, allo stesso tempo, è necessario che il lavoro svolto sia conosciuto ed intellegibile per tutti. Il sindaco Melucci ha tracciato le linee strategiche del nuovo sviluppo economico della città, con il mare e le sue molteplici interpretazioni a perno di un importante asse. Nel solco di tale strategia ci muoviamo e costruiamo la Taranto del futuro».

Le bonifiche pianificate dal Commissario Vera Corbelli, «già in corso, sono strutturate - ha ribadito il vicesindaco - per proteggere gli operatori tarantini e questo peculiare settore produttivo, ed ogni cautela è stata adottata per rendere il prodotto sicuro. Prova ne sia il fatto che i controlli effettuati da Asl e Nas presso gli esercizi di rivendita e somministrazione hanno avuto risultati positivi, che testimoniano di una abitudine al consumo sempre più coerente con uno scenario di legalità, e che nei soli quattro casi di illegalità riscontrati si è proceduto ad intervenire con forza e determinazione, rendendo di fatto sempre più difficile la collocazione di prodotto non controllato nei canali commerciali convenzionali».

Secondo Luciano Manna di Peacelink, invece, «anche nel 2018 le cozze hanno valori oltre i limiti di legge per contaminazione di diossine e pcb, così come nel 2017, 2016, 2015... Con i dati ottenuti dalla Asl, aggiornati al 2018, e depositati in Procura, si potrebbe prefigurare la prosecuzione del reato, ma nel frattempo le cozze nocive giungono sulle tavole dei tarantini, ed arrivano anche in altre regioni, perché queste vengono introdotte nel mercato regolare. Ho denunciato tutto in Procura e aggiorno costantemente la Polizia Giudiziaria».