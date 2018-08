MASSAFRA - “Terroni” è la grossa scritta, con una bomboletta spray, apparsa ieri mattina sulla saracinesca del circolo cittadino della Lega con Salvini, di via Ciaia. A segnalare l’accaduto, di buon mattino, sono stati alcuni passanti. Pronta la denuncia pubblica del coordinatore territoriale del carroccio Roberto Giovinazzi, che stigmatizza l’atto. «Respingo ogni forma di violenza e coercizione nei nostri confronti – commenta Giovinazzi - e nessuno potrà impedire il nostro impegno per la città».

Domenica scorsa, in quel di Castellaneta Marina, Roberto Giovinazzi, insieme ad altri attivisti massafresi della Lega, hanno affiancato il parlamentare Rosario Sasso, giunto in spiaggia per manifestare contro i clandestini, alla luce della tentata violenza sessuale registratasi in quel luogo nelle ore precedenti. Il presidio della Lega, perché «le nostre spiagge le vogliamo piene di turisti e non di abusivi di giorno e stupratori di sera». I bagnanti, però, non hanno gradito il vero e proprio blitz dei leghisti e hanno difeso i migranti.

Ieri, l’atto vandalico commesso all’esterno della sede di Massafra della Lega. «La parola terroni non è offensiva nei nostri confronti - aggiunge Giovinazzi - perché è una parola usata da quelli del nord e mi viene anche il dubbio sul significato che l’autore voglia aver dato alla parola. Oltre la parola siamo un popolo unito e noi della Lega continueremo ad andare avanti per il bene del popolo come abbiamo fatto fino ad ora, anteponendo i diritti degli italiani dinnanzi a tutti gli altri. Non siamo né razzisti né omofobi, quello che vogliamo far capire è che gli italiani in questo periodo stanno vivendo un momento delicato e critico. Cerchiamo di risolvere prima i problemi degli italiani, perché – conclude il coordinatore cittadino della Lega con Salvini - se noi stiamo bene possiamo poi essere in grado di aiutare gli altri popoli». Infine, alcuni attivisti hanno così commentato il gesto: «La libertà di scelta, pensiero e movimento è e sarà sempre motivo principale per me nella difesa dei diritti».