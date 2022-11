«Lecce talento e giovani Il Pd riparta con un regista per esaltare il gioco corale»

Loredana Capone, presidente del Consiglio regionale della Puglia, che Lecce ha visto alla Dacia Arena contro l’Udinese?

«Ho ammirato una squadra in crescita, che poteva anche vincere. Di questo gruppo mi piace l’idea sportiva di fondo: la scommessa sul talento e sulla linea verde».

Cosa l’ha colpita di questi ragazzi in questo avvio di stagione?

«Pur non avendo i grandi capitali delle nostre rivali, risaltano i numeri dei nostri giovani: Strefezza è bravissimo, Hjulmand ha grandi qualità, Banda una forza della natura. Ma merita un elogio chi li ha scelti».

A chi si riferisce?

«Al ds Pantaleo Corvino, talent scout infaticabile, in grado di scovare giocatori di avvenire in tornei di mezzo mondo».

La sua prima volta allo stadio di Via Del Mare?

«Ero piccola, andai con i miei fratelli, in Tribuna Est. Ero appassionata di danza e ginnastica, ma non ho resistito al rito della domenica allo stadio. In famiglia non siamo tifosi fanatici, ma non ci perdiamo un appuntamento, soprattutto in tv, del Lecce e della Nazionale».

L’ultima promozione in A?

«Ero allo stadio. Giornata indimenticabile, tra caroselli con le auto e la fontana di piazza Mazzini epicentro della festa».

Il giocatore preferito?

«Moriero su tutti, ma serbo un ricordo anche di Pasculli e Chevanton. Non dimentico poi Michele Lorusso e Ciro Pezzella, morti in un incidente d’auto: mi emoziono davanti al murales che li ricorda in città».

Il Lecce non è solo una squadra calcio, è anche un vessillo identitario.

«Certo, quando Lorenzo Ria guidava la Provincia, studiammo il progetto “Salento d’amare”, con un logo ad hoc, e girammo tutte le piazze d’Italia insieme alla squadra, per promuovere passione sportiva e territorio, tra eccellenze gastronomiche e pizzica».

Si discute del futuro del calcio femminile…

«Può crescere. Mi piace molto che ci siano tanti tifosi che seguono i club femminili. Mia figlia Letizia è una tifosa appassionata: è stata a Parma per vedere la sfida di Supercoppa donne tra Juve e Roma».

Divaghiamo dal calcio alla politica. Congresso Pd: ci vuole un segretario alla Mbappe?

«Non basta un fuoriclasse. Urge squadra e schema nuovo: meno palazzi e più piazze. Ci vuole l’entusiasmo della politica, non la tattica. Come il nostro Lecce che compensa le difficoltà con la voglia di vincere ogni sfida con il cuore. La politica è missione e sogno, non solo governo. E deve contagiare i vertici come la base».

Dopo Enrico Letta, un centravanti?

«Non basta un bomber, serve un regista amante del gioco corale».

Michele Emiliano in questa fase congressuale?

«Siamo tutti convocati...».

Giorgia Meloni a Palazzo Chigi?

«Una donna premier è un fatto nuovo e storico. Sarebbe rivoluzionario se avesse un’altra sensibilità, non così patriarcale».

Il gol- provvedimento che vorrebbe segnare alla Regione?

«Mi batto da sempre per le donne. Abbiamo messo in campo già la legge sulla parità salariale, a garanzia del principio di uguaglianza tra uomini e donne, ma non basta. Spero che nella politica e nella società pugliese ci siano sempre nuovi traguardi ambiziosi che esaltino il valore delle donne».

Conte vuole mandare in panchina il Pd nel mondo della sinistra?

«Se i dem continuano così, vanno in panchina da soli. Il nemico non è il leader grillino ma qualcosa già nel Pd: mi riferisco alle tendenze all’autoconservazione. Ci vorrebbe uno scatto d’orgoglio. Per dirla con lessico calcistico, un cambio di gioco che sorprenda tutti con un contropiede folgorante».

Per la «ripartenza» allora…

«Serve un grande partito di centrosinistra. Alle politiche ho scelto di candidarmi nonostante le poche chance d’elezione per dare fino in fondo il mio contributo. Chi non dà il massimo, poi non può lamentarsi. Auspico un rinnovamento autentico, non una cosmesi ipocrita o di facciata».