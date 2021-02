Bari calcio, Carrera ritrova il capitano Di Cesare

BARI - Il Bari del tecnico Massimo Carrera, in emergenza per infortunati, ritrova il capitano Di Cesare oggi rientrato in gruppo (era fermo dal 3 febbraio scorso per un guaio muscolare). Sabato nel derby con il Foggia al San Nicola dovrebbero tornare disponibili anche il centrale Minelli e la punta Cianci (entrambi acciaccati post Catania). Il club, intanto, in chiave play off sta sondando il mercato per rinforzare la rosa: nel mirino ci sono il trequartista Birsa e gli esterni Romulo e Chiaretti, tutti svincolati.